Олимпиакос Яремчука уступил Астерасу. Украинец сыграл 56 минут

У «Олимпиакоса» дела в чемпионате идут не очень хорошо. Команда, за которую выступает Роман Яремчук, не может победить уже три матча подряд.

В игре 9-го тура греческой Суперлиги Яремчук вышел в стартовом составе. «Олимпиакос» начал неплохо, но уже к середине тайма отдал инициативу «Астерасу».

Хозяева воспользовались возможностью, и на 21-й минуте Евгений Яблонский открыл счет в матче.

Роману эта игра давалась очень тяжело: он коснулся мяча лишь 13 раз за всю игру. На 56-й минуте его решили заменить.

Статистический портал Sofascore оценил игру украинского форварда в 6,4 балла – это самая низкая оценка среди всех игроков «Олимпиакоса».

Что касается итогового результата, команды больше не отметились результативными действиями – 1:0.

Суперлига. 9-й тур. 27 октября

«Астерас» – «Олимпиакос» – 1:0

Гол: Яблонский, 21