Олимпиакос Яремчука уступил Астерасу. Украинец сыграл 56 минут
Команды встречались в рамках 9-го тура греческой Суперлиги
У «Олимпиакоса» дела в чемпионате идут не очень хорошо. Команда, за которую выступает Роман Яремчук, не может победить уже три матча подряд.
В игре 9-го тура греческой Суперлиги Яремчук вышел в стартовом составе. «Олимпиакос» начал неплохо, но уже к середине тайма отдал инициативу «Астерасу».
Хозяева воспользовались возможностью, и на 21-й минуте Евгений Яблонский открыл счет в матче.
Роману эта игра давалась очень тяжело: он коснулся мяча лишь 13 раз за всю игру. На 56-й минуте его решили заменить.
Статистический портал Sofascore оценил игру украинского форварда в 6,4 балла – это самая низкая оценка среди всех игроков «Олимпиакоса».
Что касается итогового результата, команды больше не отметились результативными действиями – 1:0.
Суперлига. 9-й тур. 27 октября
«Астерас» – «Олимпиакос» – 1:0
Гол: Яблонский, 21
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