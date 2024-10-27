ВИДЕО. Салах сравнял счет для Ливерпуля в быстрой атаке

27 октября в 18:30 проходит матч 9-го тура АПЛ между командами Арсенал и Ливерпуль.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резерве.

Мохамед Салах сравнял счет для Ливерпуля на 81-й минуте (2:2).

Видео гола можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ

ГОЛ! 2:2. Мохамед Салах, 81 мин