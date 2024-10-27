Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вышел и забил! Как Караваев сравнял счет в матче Динамо – Шахтер
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 19:53 | Обновлено 27 октября 2024, 20:09
2076
2

ВИДЕО. Вышел и забил! Как Караваев сравнял счет в матче Динамо – Шахтер

Александр поразил ворота горняков на 87-й минуте

27 октября 2024, 19:53 | Обновлено 27 октября 2024, 20:09
2076
2
ВИДЕО. Вышел и забил! Как Караваев сравнял счет в матче Динамо – Шахтер

27 октября проходит матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 87-й минуте Александр Караваев сравнял счет после ассиста Владислава Дубинчака.

Караваев вышел на поле на 83-й вместо Александра Тымчика. С 60-й Шахтер играет в меньшинстве после удаление Дмитрия Крыськива.

❗️ ВИДЕО. Вышел и забил! Как Караваев сравнял счет в матче Динамо – Шахтер

ГОЛ! 1:1 Караваев, 87 мин.

По теме:
Шовковский пояснил, почему Шапаренко не сыграл за Динамо в матче с Шахтером
Интер – Ювентус. Сумасшедшая игра! Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Салах сравнял счет для Ливерпуля в быстрой атаке
Владислав Дубинчак Александр Караваев Шахтер Донецк Динамо Киев Динамо - Шахтер видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны стартовые составы на суперматч УПЛ Динамо – Шахтер
Футбол | 27 октября 2024, 16:50 97
Стали известны стартовые составы на суперматч УПЛ Динамо – Шахтер
Стали известны стартовые составы на суперматч УПЛ Динамо – Шахтер

Поединок 11-го тура чемпионата Украины начнется в 18:00 по Киеву

Супербитва в Лондоне. Арсенал и Ливерпуль разошлись миром в топ-матче АПЛ
Футбол | 27 октября 2024, 20:30 0
Супербитва в Лондоне. Арсенал и Ливерпуль разошлись миром в топ-матче АПЛ
Супербитва в Лондоне. Арсенал и Ливерпуль разошлись миром в топ-матче АПЛ

Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался в резерве

«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
Футбол | 27.10.2024, 07:15
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Бокс | 27.10.2024, 07:33
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Футбол | 26.10.2024, 23:56
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Так, Караваєв це сила.!!!
Ответить
+4
chak98
Браво КАРАВАЄВ . Рятівник.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
26.10.2024, 08:48
Бокс
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
27.10.2024, 11:23 5
Футбол
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
26.10.2024, 09:21 2
Футбол
Промоутер Джошуа сообщил, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа сообщил, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
26.10.2024, 20:06
Бокс
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
26.10.2024, 23:23
MMA
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
26.10.2024, 13:49 4
Футбол
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
27.10.2024, 00:29 10
Футбол
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем