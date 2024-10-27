ВИДЕО. Вышел и забил! Как Караваев сравнял счет в матче Динамо – Шахтер
Александр поразил ворота горняков на 87-й минуте
27 октября проходит матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.
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Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 87-й минуте Александр Караваев сравнял счет после ассиста Владислава Дубинчака.
Караваев вышел на поле на 83-й вместо Александра Тымчика. С 60-й Шахтер играет в меньшинстве после удаление Дмитрия Крыськива.
❗️ ВИДЕО. Вышел и забил! Как Караваев сравнял счет в матче Динамо – Шахтер
ГОЛ! 1:1 Караваев, 87 мин.
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