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Англия
27 октября 2024, 19:19 | Обновлено 27 октября 2024, 19:39
264
0

ВИДЕО. Мерино вывел Арсенал вперед. VAR долго изучал: офсайда нет

Канониры ведут в счете в суперматче с Ливерпулем после первого тайма

27 октября 2024, 19:19 | Обновлено 27 октября 2024, 19:39
264
0
ВИДЕО. Мерино вывел Арсенал вперед. VAR долго изучал: офсайда нет
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября в 18:30 проходит матч 9-го тура АПЛ между командами Арсенал и Ливерпуль.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резерве.

Микель Мерино вывел вперед на 43-й минуте (2:1). VAR долго изучал: офсайда нет

Видео гола можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ

ГОЛ! 2:1. Микель Мерино, 43 мин

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Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Арсенал - Ливерпуль Микель Мерино VAR
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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