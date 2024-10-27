Англия27 октября 2024, 19:19 | Обновлено 27 октября 2024, 19:39
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ВИДЕО. Мерино вывел Арсенал вперед. VAR долго изучал: офсайда нет
Канониры ведут в счете в суперматче с Ливерпулем после первого тайма
27 октября 2024, 19:19 | Обновлено 27 октября 2024, 19:39
264
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27 октября в 18:30 проходит матч 9-го тура АПЛ между командами Арсенал и Ливерпуль.
Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резерве.
Микель Мерино вывел вперед на 43-й минуте (2:1). VAR долго изучал: офсайда нет
Видео гола можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ
ГОЛ! 2:1. Микель Мерино, 43 мин
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