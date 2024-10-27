Стародубцева присоединилась к агентству, работающему со Свитолиной

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 90) заключила соглашение с агентской компанией SeventyTwo Sports Group, работающей с профессиональными спортсменами. Эту новость теннисистка и компания обнародовали в Instagram.

«Мы с нетерпением ждём возможности поддержать Юлию на этом новом этапе её карьеры, когда она стремится к большим достижениям», – сказано в официальном заявлении компании.

Стоит отметить, что клиенткой SeventyTwo Sports Group является известная украинская теннисистка Элина Свитолина.

SeventyTwo Sports Group – агентство, которое обеспечивает комплексную поддержку карьеры профессиональных спортсменов. Они способствуют развитию спортсменов, находят спонсоров, занимаются продажей лицензий на бренды, организовывают события и помогают повысить популярность и узнаваемость спортсменов в обществе, открывая новые возможности для получения дохода вне спортивных достижений.