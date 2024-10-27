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Англия
27 октября 2024, 18:56 | Обновлено 27 октября 2024, 19:05
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0

ВИДЕО. Ван Дейк сравнял счет для Ливерпуля в матче с Арсеналом

В Лондоне проходит матч 9-го тура АПЛ

27 октября 2024, 18:56 | Обновлено 27 октября 2024, 19:05
80
0
ВИДЕО. Ван Дейк сравнял счет для Ливерпуля в матче с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября в 18:30 проходит матч 9-го тура АПЛ между командами Арсенал и Ливерпуль.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резерве.

Вирджил ван Дейк сравнял счет для Ливерпуля на 18-й минуте (1:1).

Видео гола можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ

ГОЛ! 1:1. Вирджил ван Дейк, 18 мин

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Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Арсенал - Ливерпуль Вирджил ван Дейк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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