ВИДЕО. Ван Дейк сравнял счет для Ливерпуля в матче с Арсеналом

27 октября в 18:30 проходит матч 9-го тура АПЛ между командами Арсенал и Ливерпуль.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резерве.

Вирджил ван Дейк сравнял счет для Ливерпуля на 18-й минуте (1:1).

Видео гола можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ

ГОЛ! 1:1. Вирджил ван Дейк, 18 мин