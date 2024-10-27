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Англия
27 октября 2024, 18:47 | Обновлено 27 октября 2024, 19:08
102
0

ВИДЕО. Букайо Сака вывел Арсенал вперед в матче с Ливерпулем

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне

27 октября 2024, 18:47 | Обновлено 27 октября 2024, 19:08
102
0
ВИДЕО. Букайо Сака вывел Арсенал вперед в матче с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября в 18:30 проходит матч 9-го тура АПЛ между командами Арсенал и Ливерпуль.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резерве.

Букайо Сака вывел Арсенал вперед на 9-й минуте.

Видео гола можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ

ГОЛ! 1:0. Букайо Сака, 9 мин.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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