ATP Базель. Джованни Мпетши Перрикар неожиданно обыграл Бена Шелтона
Француз обыграл американца в двух сетах
Французский теннисист Джованни Мпетши Перрикар, занимающий 50-е место в мировом рейтинге, одержал победу на турнире ATP 500 в Базеле (Швейцария). В финале он обыграл 23-ю ракетку мира, американца Бена Шелтона. Матч длился 1 час 26 минут.
ATP 500. Базель. Хард.
Джованни Мпетши Перрикар (Франция) – Бен Шелтон (США) - 6:4, 7:6 (7:4)
Это была уже вторая встреча между теннисистами, и француз вновь одержал победу, как и на турнире в Лондоне этим летом. Для Мпетши Перрикара этот титул стал вторым на уровне ATP, ранее в конце мая он завоевал трофей на турнире в Лионе.
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