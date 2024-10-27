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  4. ATP Базель. Джованни Мпетши Перрикар неожиданно обыграл Бена Шелтона
ATP
27 октября 2024, 18:47 | Обновлено 27 октября 2024, 18:49
81
0

ATP Базель. Джованни Мпетши Перрикар неожиданно обыграл Бена Шелтона

Француз обыграл американца в двух сетах

27 октября 2024, 18:47 | Обновлено 27 октября 2024, 18:49
81
0
ATP Базель. Джованни Мпетши Перрикар неожиданно обыграл Бена Шелтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Мпетши Перрикар

Французский теннисист Джованни Мпетши Перрикар, занимающий 50-е место в мировом рейтинге, одержал победу на турнире ATP 500 в Базеле (Швейцария). В финале он обыграл 23-ю ракетку мира, американца Бена Шелтона. Матч длился 1 час 26 минут.

ATP 500. Базель. Хард.

Джованни Мпетши Перрикар (Франция) – Бен Шелтон (США) - 6:4, 7:6 (7:4)

Это была уже вторая встреча между теннисистами, и француз вновь одержал победу, как и на турнире в Лондоне этим летом. Для Мпетши Перрикара этот титул стал вторым на уровне ATP, ранее в конце мая он завоевал трофей на турнире в Лионе.

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Джованни Мпеши Перрикар Бен Шелтон ATP Базель
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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