ATP Вена. Полуфиналист US Open взял титул
Джек Дрейпер переиграл в финале Карена Хачанова
Британский теннисист Джек Дрейпер, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, стал обладателем трофея ATP 500 в Вене (Австрия). В финале он одержал победу над «нейтральным» теннисистом Кареном Хачановым, который занимает 24-е место в рейтинге. Эта победа стала важным достижением для Дрейпера в его карьере.
ATP 500. Вена. Хард.
Джек Дрейпер (Великобритания) – Карен Хачанов – 6:4, 7:5
Джек Дрейпер завоевал свой второй и самый значимый титул, выиграв ATP-500 в Вене. Ранее он одержал победу на турнире ATP-250 в Штутгарте над Маттео Берретини. После этого успеха Дрейпер поднимется на 15-е место в мировом рейтинге.
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