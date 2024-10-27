ATP Вена. Полуфиналист US Open взял титул

Британский теннисист Джек Дрейпер, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, стал обладателем трофея ATP 500 в Вене (Австрия). В финале он одержал победу над «нейтральным» теннисистом Кареном Хачановым, который занимает 24-е место в рейтинге. Эта победа стала важным достижением для Дрейпера в его карьере.

ATP 500. Вена. Хард.



Джек Дрейпер (Великобритания) – Карен Хачанов – 6:4, 7:5



Джек Дрейпер завоевал свой второй и самый значимый титул, выиграв ATP-500 в Вене. Ранее он одержал победу на турнире ATP-250 в Штутгарте над Маттео Берретини. После этого успеха Дрейпер поднимется на 15-е место в мировом рейтинге.