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ATP
27 октября 2024, 17:35 | Обновлено 27 октября 2024, 17:37
164
0

ATP Вена. Полуфиналист US Open взял титул

Джек Дрейпер переиграл в финале Карена Хачанова

27 октября 2024, 17:35 | Обновлено 27 октября 2024, 17:37
164
0
ATP Вена. Полуфиналист US Open взял титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

Британский теннисист Джек Дрейпер, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, стал обладателем трофея ATP 500 в Вене (Австрия). В финале он одержал победу над «нейтральным» теннисистом Кареном Хачановым, который занимает 24-е место в рейтинге. Эта победа стала важным достижением для Дрейпера в его карьере.

ATP 500. Вена. Хард.

Джек Дрейпер (Великобритания) – Карен Хачанов – 6:4, 7:5

Джек Дрейпер завоевал свой второй и самый значимый титул, выиграв ATP-500 в Вене. Ранее он одержал победу на турнире ATP-250 в Штутгарте над Маттео Берретини. После этого успеха Дрейпер поднимется на 15-е место в мировом рейтинге.

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Карен Хачанов Джек Дрейпер ATP Вена
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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