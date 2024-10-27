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  4. «Сделаем россию...». Игроки Вереса вышли на матч в специальных футболках
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 17:21 | Обновлено 27 октября 2024, 17:31
625
0

«Сделаем россию...». Игроки Вереса вышли на матч в специальных футболках

«Верес» выступил с интересным призывом

27 октября 2024, 17:21 | Обновлено 27 октября 2024, 17:31
625
0
«Сделаем россию...». Игроки Вереса вышли на матч в специальных футболках
НК Верес.

Ровенский «Верес» встречается с полтавской «Ворсклой» в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Футболисты ровенчан вышли на поле в специальных футболках с надписью: «Make russia small again» (Сделаем россию снова маленькой).

Ровенчане вышли вперед на 28 минуте матча, гол с пенальти забил Марко Мрвальевич. Гости отыгрались на 68 минуте игры усилиями Николая Ковталюка, а уже на 78 сумели забить второй раз – гол в активе Виктора Корниенко.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча «Верес» – «Ворскла».

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Верес - Ворскла Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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