«Сделаем россию...». Игроки Вереса вышли на матч в специальных футболках

Ровенский «Верес» встречается с полтавской «Ворсклой» в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Футболисты ровенчан вышли на поле в специальных футболках с надписью: «Make russia small again» (Сделаем россию снова маленькой).

Ровенчане вышли вперед на 28 минуте матча, гол с пенальти забил Марко Мрвальевич. Гости отыгрались на 68 минуте игры усилиями Николая Ковталюка, а уже на 78 сумели забить второй раз – гол в активе Виктора Корниенко.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча «Верес» – «Ворскла».