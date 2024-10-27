«Сделаем россию...». Игроки Вереса вышли на матч в специальных футболках
«Верес» выступил с интересным призывом
Ровенский «Верес» встречается с полтавской «Ворсклой» в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.
Футболисты ровенчан вышли на поле в специальных футболках с надписью: «Make russia small again» (Сделаем россию снова маленькой).
Ровенчане вышли вперед на 28 минуте матча, гол с пенальти забил Марко Мрвальевич. Гости отыгрались на 68 минуте игры усилиями Николая Ковталюка, а уже на 78 сумели забить второй раз – гол в активе Виктора Корниенко.
На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча «Верес» – «Ворскла».
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