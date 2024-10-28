Назван лучший форвард в футболе на данный момент. Это не Холанд и Мбаппе

Авторитетный британский портал Give Me Sport обновил рейтинг лучших форвардов в мире на данный момент. При формировании рейтинга портал учитывал голы, ассисты, голы в среднем за матч, важность для команды и индивидуальные выступления.

Первое место списка занял английский супернападающий Гарри Кейн, который сейчас играет за «Баварию». Кейн опередил в списке Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и Роберта Левандовски из «Барселоны».

Звезда «Реала» Килиан Мбаппе занял в списке пятую строчку, а голеадор лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьокереш – 5-й.

Легендарный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду разместился на 11-й позиции рейтинга.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

15 лучших форвардов в мире от Give Me Sport