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ATP
27 октября 2024, 16:08 | Обновлено 27 октября 2024, 16:54
231
0

«Я не играю ради денег». Синнер о $6 млн призовых на Six Kings Slam

Итальянец высказался о турнире в Эр-Рияде

27 октября 2024, 16:08 | Обновлено 27 октября 2024, 16:54
231
0
«Я не играю ради денег». Синнер о $6 млн призовых на Six Kings Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер, заявил, что его мотивация в теннисе вовсе не связана с деньгами. Это заявление прозвучало на фоне споров о призовых, которые он заработал на выставочном турнире Six Kings Slam. Синнер подчеркнул, что для него важнее страсть к игре, а не финансовые награды.

«Я не играю ради денег, всё предельно ясно. Конечно, призы приятно получать, но я поехал туда, потому что там были, возможно, шесть лучших игроков мира, и мне хотелось с ними соперничать. Это было отличное мероприятие. Я старался играть в правильном стиле, и надеюсь, что это поможет мне стать ещё лучше», — цитирует Синнера Eurosport.

С 16 по 19 октября в Эр-Рияде прошёл Six Kings Slam. В турнире участвовали Янник Синнер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Хольгер Руне. Синнер в финале победил Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 и заработал $ 6 млн, в то время как остальные участники получили не менее $ 1,5 млн.

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Альберт Чуфарличев Источник: Punto de Break
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