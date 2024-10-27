Англия27 октября 2024, 15:07 | Обновлено 27 октября 2024, 15:11
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5
Челси - Ньюкасл. Мудрик остался на скамейке запасных
Матч 9-го тура Английской АПЛ начнется в 16:00
27 октября 2024, 15:07 | Обновлено 27 октября 2024, 15:11
711
5
В матче 9-го тура Английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Ньюкасл».
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.
Несмотря на очень хорошую игру Михаила Мудрика во 2-м туре Лиги конференций, где «Челси» разгромил «Панатинаикос» (4:1), главный тренер оставил его на скамейке запасных.
Стартовый состав Челси на игру против Ньюкасла.
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Комментарии 5
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Жаль, що Мареска не поставив його в стартовий склад… Тому що Михайло зараз на піднесенні і плюс Мишко полюбляє забивати Ньюкаслу )))
Кукурелья ему тоже чем то не угодил. Гюсто не на свой фланг пихает.
Так у Марески и Энцо запасной...А чувак там около 120 лямов цена
Показать Скрыть 1 ответ
Талантище знову на лавиці.
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