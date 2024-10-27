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Англия
27 октября 2024, 15:07 | Обновлено 27 октября 2024, 15:11
711
5

Челси - Ньюкасл. Мудрик остался на скамейке запасных

Матч 9-го тура Английской АПЛ начнется в 16:00

27 октября 2024, 15:07 | Обновлено 27 октября 2024, 15:11
711
5
Челси - Ньюкасл. Мудрик остался на скамейке запасных
Transfermarkt. Михайло Мудрик

В матче 9-го тура Английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Ньюкасл».

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Несмотря на очень хорошую игру Михаила Мудрика во 2-м туре Лиги конференций, где «Челси» разгромил «Панатинаикос» (4:1), главный тренер оставил его на скамейке запасных.

Стартовый состав Челси на игру против Ньюкасла.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Ньюкасл Челси - Ньюкасл Михаил Мудрик стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Rzechpospolita
Жаль, що Мареска не поставив його в стартовий склад…  Тому що Михайло зараз на піднесенні і плюс Мишко полюбляє забивати Ньюкаслу )))
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+2
saltim
Кукурелья ему тоже чем то не угодил. Гюсто не на свой фланг пихает.
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+1
Demid Romanchik
Так у Марески и Энцо запасной...А чувак там около 120 лямов цена 
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+1
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GloryUkraine
Талантище знову  на лавиці. 
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-7
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