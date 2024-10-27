Челси - Ньюкасл. Мудрик остался на скамейке запасных

В матче 9-го тура Английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Ньюкасл».

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Несмотря на очень хорошую игру Михаила Мудрика во 2-м туре Лиги конференций, где «Челси» разгромил «Панатинаикос» (4:1), главный тренер оставил его на скамейке запасных.

Стартовый состав Челси на игру против Ньюкасла.