Украина. Премьер лига27 октября 2024, 14:40 |
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Верес - Ворскла. Стали известны стартовые составы
Матч 11-го тура УПЛ начнется в 15:30
27 октября 2024, 14:40 |
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В воскресенье, 27 октября, в 15:30 состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги.
Ровенский «Верес» будет принимать полтавскую «Ворсклу».
Главные тренеры команд определили стартовые составы на матч.
Стали известны стартовые составы на матч Верес - Ворскла.
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