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Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 14:40 |
381
0

Верес - Ворскла. Стали известны стартовые составы

Матч 11-го тура УПЛ начнется в 15:30

27 октября 2024, 14:40 |
381
0
Верес - Ворскла. Стали известны стартовые составы
ФК Верес. Стадион Авангард

В воскресенье, 27 октября, в 15:30 состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

Ровенский «Верес» будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Главные тренеры команд определили стартовые составы на матч.

Стали известны стартовые составы на матч Верес - Ворскла.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Ворскла Полтава Верес - Ворскла стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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