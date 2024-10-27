Не выдержал критики. Лунин закрыл комментарии в социальных сетях

Мадридские болельщики сразу нашли виновного в поражении «Реала» от принципиального соперника. После матча с «Барселоной» (0:4) в социальных сетях Андрею Лунину начали поступать негативные комментарии, якобы он виноват в поражении своей команды.

В частности, болельщики недовольны тем, что Лунин, как резервный вратарь, должен был бы продемонстрировать более уверенную игру, хотя в пропущенных голах он особой вины не имел.

В конце концов, Лунин просто закрыл комментарии в социальной сети Instagram.

Основной голкипер Тибо Куртуа травмировался в матче 3-го тура Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (5:2).

Напомним, что в матче 11-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» потерпел разгромное поражение от «Барселоны».



