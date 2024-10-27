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Испания
27 октября 2024, 14:20 | Обновлено 27 октября 2024, 14:21
639
1

Не выдержал критики. Лунин закрыл комментарии в социальных сетях

После матча «Реал» - «Барселона» болельщики начали писать оскорбительные сообщения голкиперу

27 октября 2024, 14:20 | Обновлено 27 октября 2024, 14:21
639
1
Не выдержал критики. Лунин закрыл комментарии в социальных сетях
Transfermarkt. Андрей Лунин

Мадридские болельщики сразу нашли виновного в поражении «Реала» от принципиального соперника. После матча с «Барселоной» (0:4) в социальных сетях Андрею Лунину начали поступать негативные комментарии, якобы он виноват в поражении своей команды.

В частности, болельщики недовольны тем, что Лунин, как резервный вратарь, должен был бы продемонстрировать более уверенную игру, хотя в пропущенных голах он особой вины не имел.

В конце концов, Лунин просто закрыл комментарии в социальной сети Instagram.

Основной голкипер Тибо Куртуа травмировался в матче 3-го тура Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (5:2).

Напомним, что в матче 11-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» потерпел разгромное поражение от «Барселоны».


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Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Віктор Коробка
Андрія по-доброму дуже шкода: ні в одному м'ячі його провини немає. Десь захист Реала "дивився футбол", десь удари гравців Барси були дуже точними. Треба пережити цей період кар'єри та йти далі.
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