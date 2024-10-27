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Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 12:28 | Обновлено 27 октября 2024, 12:48
127
0

Левый берег – Заря. Стали известны стартовые составы

Матч 11-го тура УПЛ начнется в 13:00

27 октября 2024, 12:28 | Обновлено 27 октября 2024, 12:48
127
0
Левый берег – Заря. Стали известны стартовые составы
ПФЛ. Стадион Левый Берег

В воскресенье, 27 октября, в 13:00 состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

Киевский «Левый Берег» будет принимать луганскую «Зорю».

Главные тренеры команд определили стартовые составы на матч.

Стали известны стартовые составы на матч Левый Берег – Заря

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Заря стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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