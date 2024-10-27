Украина. Премьер лига27 октября 2024, 12:28 | Обновлено 27 октября 2024, 12:48
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Левый берег – Заря. Стали известны стартовые составы
Матч 11-го тура УПЛ начнется в 13:00
27 октября 2024, 12:28 | Обновлено 27 октября 2024, 12:48
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В воскресенье, 27 октября, в 13:00 состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги.
Киевский «Левый Берег» будет принимать луганскую «Зорю».
Главные тренеры команд определили стартовые составы на матч.
Стали известны стартовые составы на матч Левый Берег – Заря
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