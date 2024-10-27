Украина. Премьер лига27 октября 2024, 11:06 |
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«Ужасно играют в еврокубках, но...» Леоненко дал прогноз на Классическое
Бывший нападающий «Динамо» считает, что «Шахтер» проиграет
27 октября 2024, 11:06 |
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Бывший нападающий национальной сборной Украины по футболу и киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги между столичным клубом и донецким «Шахтером»:
«Обе команды ужасно играют в еврокубках, но «Шахтер» не впечатляет и в чемпионате Украины. Думаю, «Динамо» победит 2:0 или 1:0, и киевлян можно будет уже поздравить с чемпионством».
Матч «Динамо» Киев – «Шахтер», который также называют «Классическим», состоится 27 октября в 18:00 по киевскому времени.
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