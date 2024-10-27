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  4. «Ужасно играют в еврокубках, но...» Леоненко дал прогноз на Классическое
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 11:06 |
441
0

«Ужасно играют в еврокубках, но...» Леоненко дал прогноз на Классическое

Бывший нападающий «Динамо» считает, что «Шахтер» проиграет

27 октября 2024, 11:06 |
441
0
«Ужасно играют в еврокубках, но...» Леоненко дал прогноз на Классическое
Виктор Леоненко

Бывший нападающий национальной сборной Украины по футболу и киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги между столичным клубом и донецким «Шахтером»:

«Обе команды ужасно играют в еврокубках, но «Шахтер» не впечатляет и в чемпионате Украины. Думаю, «Динамо» победит 2:0 или 1:0, и киевлян можно будет уже поздравить с чемпионством».

Матч «Динамо» Киев – «Шахтер», который также называют «Классическим», состоится 27 октября в 18:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Виктор Леоненко
Дмитро Вербинський Источник: FanDay
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