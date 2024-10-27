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  4. Олег ШЕЛАЕВ: «Шахтер вынужден будет рисковать в матче с Динамо»
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 10:12 | Обновлено 27 октября 2024, 11:00
399
0

Олег ШЕЛАЕВ: «Шахтер вынужден будет рисковать в матче с Динамо»

Экс-игрок горняков считает динамовцев фаворитами классико

27 октября 2024, 10:12 | Обновлено 27 октября 2024, 11:00
399
0
Олег ШЕЛАЕВ: «Шахтер вынужден будет рисковать в матче с Динамо»
Олег Шелаев

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на центральный матч 11 тура УПЛ между футболистами «Динамо» и «Шахтера»:

«Я выше оцениваю шансы динамовцев. В последнем матче в Лиге Европы – с «Ромой» – их рулевой Александр Шовковский провел ротацию состава, убедился, чего стоит ближайший резерв, который, кстати, дал бой амбициозным римлянам.

Все же, важно, что турнирная ситуация будет заставлять «горняков» играть на выигрыш, рисковать, раскрываться, чем могут воспользоваться мобильные киевляне в поиске кратчайшего пути к воротам.

Пожалуй, индивидуальное мастерство футболистов «Шахтера» таки выше, но у киевлян более сбалансированный состав, они выглядят мощнее. Я склоняюсь к победе «Динамо» – 2:1».

Ранее об особенностях поединка между киевским и донецким клубами рассказал экс-игрок столичного клуба и сборной Украины Сергей Ковалец.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Олег Шелаев инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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