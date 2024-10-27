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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Кто будет агрессивней в центре, выиграет классическое»
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 09:15 |
189
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Кто будет агрессивней в центре, выиграет классическое»

По мнению специалиста, Шовковский поднял «Динамо» в чемпионате на хороший уровень

27 октября 2024, 09:15 |
189
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Кто будет агрессивней в центре, выиграет классическое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ковалец

В чемпионате Украины ожидается центральный матч первого круга – украинское классико «Динамо» – «Шахтер».

Об особенностях поединка между киевским и донецким клубами Sport.ua рассказал экс-игрок столичного клуба и сборной Украины Сергей Ковалец.

– Все болельщики с нетерпением ждут игру между «Динамо» и «Шахтером», – сказал он. – Во-первых, на сегодняшний день донецкая команда является чемпионом, а «Динамо» лидирует в таблице, опережая горняков на 6 очков. Хотя эта игра и не будет решающей, но если киевляне выиграют, то с большой долей вероятности можно будет говорить, что они завоюют чемпионское звание. Во-вторых, оба участника дерби являются единственными нашими клубами, которые играют в еврокубках и в шести матчах на двоих забили ноль мячей. И этот факт является достаточно интересным, ведь пожалуй никогда в нашей истории такого еще не было.

Конечно, можно говорить о том, что идет страшная война и команды часто сталкиваются с вопросом логистики. Но искать причины прежде всего нужно в себе. И когда говорят об уровне нашей Премьер-лиги, объясняя этим слабые выступления на евроарене, то мы просто ищем себе алиби. В свое время Валерий Лобановский это вообще не говорил – ни футболистам, ни прессе. Хотя он сам понимал, что в чемпионате Украины, когда «Динамо» выходило в полуфинал Лиги чемпионов, эта команда была гегемоном. Главный тренер динамовцев тогда осознавал, что если он на этом будет сосредотачивать хоть какое-то внимание, это в определенной степени будет давать его игрокам алиби. Наоборот – Лобановский готовил команду на достаточно высоком уровне. В-третьих. Если говорить об украинском классико, то наблюдается большой ажиотаж. Насколько мне известно, билетов на матч уже нет, а количество просмотров по телевидению будет одним из самых больших.

– Что скажете о нынешних возможностях динамовцев?

– Александр Шовковский поднял «Динамо» в чемпионате на хороший уровень. По сравнению с этим же периодом прошлого года, когда возглавляемая Мирчей Луческу команда дважды проиграла «Шахтеру» и имела большой отрыв от динамовцев, сейчас многое изменилось. Все понимают, что если «Шахтер» проиграет этот матч, то «Динамо» будет иметь большие шансы стать чемпионом.

– Каким вам видится характер этого поединка?

– Скажу так: кто будет более агрессивно отбирать мяч в середине поля, у того и будет больше шансов выиграть эту дуэль.

– Вы, как бывший футболист «Динамо», видимо, будете болеть в дерби за команду Шовковского?

– Да, конечно. Хотя бы с точки зрения того, что в «Динамо» работает украинский тренер, с которым мы вместе поиграли. Мне кажется, что Александр Шовковский больше руководит командой, чем Марино Пушич.

– Спрогнозировать счет рискнете?

– Думаю, что будет ничья, 2:2.

Ранее стало известно, как назначили судью на матч «Динамо» – «Шахтер».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Сергей Ковалец инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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