27 октября сразу две украинки впервые сыграют в финале на про-уровне

В воскресенье, 27 октября, украинские теннисисты Дарья Есипчук (WTA 1075) и Анастасия Лопата (WTA 735) проведут финальные поединки на турнирах серии ITF.

Дарья поборется за трофей на 15-тысячнике в Монастире, Тунис. В финале 19-летняя украинка встретится с Лайи Петретич (Франция, WTA 1076). Матч запланирован на 10:30 по Киеву.

Анастасия сыграет в решающем поединке на соревнованиях категории W35 в Хилтон-Хед-Айленде, США. Лопата проводит свой 8-й профессиональный турнир, где в финале поборется против Эльвины Калиевой США, WTA 304). Встреча начнется в 16:00 по Киеву.

Для обоих украинок это будет первый финал на про-уровне.