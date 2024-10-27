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  4. 27 октября сразу две украинки впервые сыграют в финале на про-уровне
ITF
27 октября 2024, 06:19 |
491
0

27 октября сразу две украинки впервые сыграют в финале на про-уровне

Дарья Есипчук поборется за трофей в Монастире, а Анастасия Лопата – в Хилтон-Хед-Айленде

27 октября 2024, 06:19 |
491
0
27 октября сразу две украинки впервые сыграют в финале на про-уровне
Instagram. Дарья Есипчук

В воскресенье, 27 октября, украинские теннисисты Дарья Есипчук (WTA 1075) и Анастасия Лопата (WTA 735) проведут финальные поединки на турнирах серии ITF.

Дарья поборется за трофей на 15-тысячнике в Монастире, Тунис. В финале 19-летняя украинка встретится с Лайи Петретич (Франция, WTA 1076). Матч запланирован на 10:30 по Киеву.

Анастасия сыграет в решающем поединке на соревнованиях категории W35 в Хилтон-Хед-Айленде, США. Лопата проводит свой 8-й профессиональный турнир, где в финале поборется против Эльвины Калиевой США, WTA 304). Встреча начнется в 16:00 по Киеву.

Для обоих украинок это будет первый финал на про-уровне.

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Дарья Есипчук Анастасия Лопата ITF Монастир Эльвина Калиева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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