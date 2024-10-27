27 октября сразу две украинки впервые сыграют в финале на про-уровне
Дарья Есипчук поборется за трофей в Монастире, а Анастасия Лопата – в Хилтон-Хед-Айленде
В воскресенье, 27 октября, украинские теннисисты Дарья Есипчук (WTA 1075) и Анастасия Лопата (WTA 735) проведут финальные поединки на турнирах серии ITF.
Дарья поборется за трофей на 15-тысячнике в Монастире, Тунис. В финале 19-летняя украинка встретится с Лайи Петретич (Франция, WTA 1076). Матч запланирован на 10:30 по Киеву.
Анастасия сыграет в решающем поединке на соревнованиях категории W35 в Хилтон-Хед-Айленде, США. Лопата проводит свой 8-й профессиональный турнир, где в финале поборется против Эльвины Калиевой США, WTA 304). Встреча начнется в 16:00 по Киеву.
Для обоих украинок это будет первый финал на про-уровне.
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