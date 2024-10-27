Интернасьонал победил благодаря голу бывшего игрока Шахтера
Алан Патрик забивает уже 6-й гол в новом сезоне
27 октября состоялись матчи 31-го тура бразильской Серии A.
В игре между «Атлетику Минейру» и «Интернасионалом» было много событий. На 38-й минуте экс-игрок донецкого «Шахтера» Алан Патрик открыл счет, реализовав пенальти. Через 2 минуты Алессандро Бернабеи удвоил преимущество «Интернасионала».
Однако гости не смогли уйти на перерыв с комфортным результатом, ведь пропустили от чилийского ветерана Эдуардо Варгаса.
Возможно, «Атлетику Минейру» смог бы дожать соперника во втором тайме, но мяч упорно не шел в ворота. Зато игроки «Интернасионала» забили в третий раз. На 88-й минуте результативный удар нанес Бруно Табата - 1:3.
Бразильская Серия A. 31-й тур. 27 октября
«Атлетико Минейру» – «Интернасьонал» – 1:3
Голы: Варгас, 45+3 - Патрик, 38, Бернабеи, 40, Табата, 88.
«Атлетико ПР» – «Крузейру» – 3:0
Голы: Пабло, 25, Жулианар, 46, Никао, 80
«РБ Брагантино» – «Ботафого» – 0:1
Гол: Грегори, 86
«Крисиума» – «Сан-Паулу» - 1:1
Голы: Фелипе, 21 - Лизейро, 88
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ботафого
|31
|19
|7
|5
|49 - 26
|64
|2
|Палмейрас
|31
|18
|7
|6
|53 - 25
|61
|3
|Форталеза
|31
|16
|9
|6
|41 - 32
|57
|4
|Фламенго
|30
|16
|6
|8
|49 - 36
|54
|5
|Интернасьонал
|30
|14
|10
|6
|41 - 27
|52
|6
|Сан-Паулу
|31
|15
|6
|10
|42 - 33
|51
|7
|Баия
|30
|13
|7
|10
|40 - 34
|46
|8
|Крузейро
|31
|12
|8
|11
|36 - 33
|44
|9
|Атлетико Минейро
|30
|10
|11
|9
|42 - 45
|41
|10
|Васко да Гама
|30
|11
|7
|12
|33 - 41
|40
|11
|Гремио
|31
|11
|5
|15
|36 - 39
|38
|12
|Крисиума
|31
|9
|10
|12
|38 - 44
|37
|13
|Флуминенсе
|31
|10
|6
|15
|26 - 32
|36
|14
|Витория
|31
|10
|5
|16
|35 - 45
|35
|15
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|9
|7
|14
|32 - 37
|34
|16
|Брагантино
|31
|8
|10
|13
|34 - 40
|34
|17
|Жувентуде
|31
|8
|10
|13
|38 - 48
|34
|18
|Коринтианс
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|19
|Куяба
|30
|6
|9
|15
|25 - 40
|27
|20
|Атлетико Гоияниенсе
|31
|5
|7
|19
|23 - 50
|22
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