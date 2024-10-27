Интернасьонал победил благодаря голу бывшего игрока Шахтера

27 октября состоялись матчи 31-го тура бразильской Серии A.

В игре между «Атлетику Минейру» и «Интернасионалом» было много событий. На 38-й минуте экс-игрок донецкого «Шахтера» Алан Патрик открыл счет, реализовав пенальти. Через 2 минуты Алессандро Бернабеи удвоил преимущество «Интернасионала».

Однако гости не смогли уйти на перерыв с комфортным результатом, ведь пропустили от чилийского ветерана Эдуардо Варгаса.

Возможно, «Атлетику Минейру» смог бы дожать соперника во втором тайме, но мяч упорно не шел в ворота. Зато игроки «Интернасионала» забили в третий раз. На 88-й минуте результативный удар нанес Бруно Табата - 1:3.

Бразильская Серия A. 31-й тур. 27 октября

«Атлетико Минейру» – «Интернасьонал» – 1:3

Голы: Варгас, 45+3 - Патрик, 38, Бернабеи, 40, Табата, 88.

«Атлетико ПР» – «Крузейру» – 3:0

Голы: Пабло, 25, Жулианар, 46, Никао, 80

«РБ Брагантино» – «Ботафого» – 0:1

Гол: Грегори, 86

«Крисиума» – «Сан-Паулу» - 1:1

Голы: Фелипе, 21 - Лизейро, 88

Турнирная таблица