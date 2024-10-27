В компенсированное время. Лилль на выезде вырвал победу над Лансом
26-го октября состоялись матчи 9-го тура французской Лиги 1
«Ланс» на своем поле принимал «Лилль» в рамках 9-го тура французской Лиги 1.
Игра была очень равной, поскольку команды шли рядом в турнирной таблице — до этого матча у обоих было по 14 очков.
Весь матч проходил в напряженной борьбе, и казалось, что все завершится вничью. Однако игроки «Лилля» думали иначе.
В компенсированное арбитром время игрок «Ланса» Кевин Данзо сыграл рукой в своей штрафной площадке. Сначала арбитр этого не заметил, но ассистенты VAR подсказали ему. Вердикт был однозначным — пенальти. Джонатан Дэвид реализовал его на 90+8-й минуте - 0:1.
«Лилль» на этом не остановился и уже на 11-й добавленной минуте удвоил свое преимущество благодаря голу Мохамеда Байо.
В итоге победа на последних минутах - 0:2.
Лига 1, 9-й тур, 26 октября
«Ланс» – «Лилль» – 0:2
Голы: Дэвид, 90+8 (пенальти), Байо, 90+11
«Анже» – «Сент-Этьен» – 4:2
Голы: Абдели, 7, Аолу, 39, Ибраима, 69, Дьенг, 90+3, - Давиташвили, 16, 57
«Реймс» – «Брест» – 1:2
Голы: Окуму, 29, - Февр, 4, Бальбе, 18
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