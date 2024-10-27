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Чемпионат Франции
Ланс
26.10.2024 22:00 – FT 0 : 2
Лилль
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Франция
27 октября 2024, 02:33 | Обновлено 27 октября 2024, 02:34
17
0

В компенсированное время. Лилль на выезде вырвал победу над Лансом

26-го октября состоялись матчи 9-го тура французской Лиги 1

27 октября 2024, 02:33 | Обновлено 27 октября 2024, 02:34
17
0
В компенсированное время. Лилль на выезде вырвал победу над Лансом
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ланс» на своем поле принимал «Лилль» в рамках 9-го тура французской Лиги 1.

Игра была очень равной, поскольку команды шли рядом в турнирной таблице — до этого матча у обоих было по 14 очков.

Весь матч проходил в напряженной борьбе, и казалось, что все завершится вничью. Однако игроки «Лилля» думали иначе.

В компенсированное арбитром время игрок «Ланса» Кевин Данзо сыграл рукой в своей штрафной площадке. Сначала арбитр этого не заметил, но ассистенты VAR подсказали ему. Вердикт был однозначным — пенальти. Джонатан Дэвид реализовал его на 90+8-й минуте - 0:1.

«Лилль» на этом не остановился и уже на 11-й добавленной минуте удвоил свое преимущество благодаря голу Мохамеда Байо.

В итоге победа на последних минутах - 0:2.

Лига 1, 9-й тур, 26 октября

«Ланс» – «Лилль» – 0:2

Голы: Дэвид, 90+8 (пенальти), Байо, 90+11

«Анже» – «Сент-Этьен» – 4:2

Голы: Абдели, 7, Аолу, 39, Ибраима, 69, Дьенг, 90+3, - Давиташвили, 16, 57

«Реймс» – «Брест» – 1:2

Голы: Окуму, 29, - Февр, 4, Бальбе, 18

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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