Умер бывший футболист львовских Карпат Степан Крупей

26 октября перестало биться сердце бывшего футболиста львовских «Карпат» Степана Крупея.

Свои выступления в профессиональном футболе он начал в 1968 году за львовский СКА. В 1972 году стал игроком львовских «Карпат», где провел пять сезонов и сыграл 52 матча в составе «зелено-белых».

В 1978 году Крупей перешел в ивано-франковский «Спартак», где провел 84 матча и забил свой первый гол на профессиональном уровне.

Также украинский защитник выступал за черновицкую «Буковину» и ивано-франковское «Прикарпатье».

Умер футболист на 74-м году жизни.

Напомним, недавно стало известно о смерти вице-чемпиона мира 1998 года Зе Карлоса.