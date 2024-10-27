Умер бывший футболист львовских Карпат Степан Крупей
Игрок защищал «зелено-белые» цвета в течение 5-ти сезонов
26 октября перестало биться сердце бывшего футболиста львовских «Карпат» Степана Крупея.
Свои выступления в профессиональном футболе он начал в 1968 году за львовский СКА. В 1972 году стал игроком львовских «Карпат», где провел пять сезонов и сыграл 52 матча в составе «зелено-белых».
В 1978 году Крупей перешел в ивано-франковский «Спартак», где провел 84 матча и забил свой первый гол на профессиональном уровне.
Также украинский защитник выступал за черновицкую «Буковину» и ивано-франковское «Прикарпатье».
Умер футболист на 74-м году жизни.
Напомним, недавно стало известно о смерти вице-чемпиона мира 1998 года Зе Карлоса.
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