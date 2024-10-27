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  4. Умер бывший футболист львовских Карпат Степан Крупей
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 01:32 |
52
0

Умер бывший футболист львовских Карпат Степан Крупей

Игрок защищал «зелено-белые» цвета в течение 5-ти сезонов

27 октября 2024, 01:32 |
52
0
Умер бывший футболист львовских Карпат Степан Крупей
ФК Карпати Львов. Степан Крупей

26 октября перестало биться сердце бывшего футболиста львовских «Карпат» Степана Крупея.

Свои выступления в профессиональном футболе он начал в 1968 году за львовский СКА. В 1972 году стал игроком львовских «Карпат», где провел пять сезонов и сыграл 52 матча в составе «зелено-белых».

В 1978 году Крупей перешел в ивано-франковский «Спартак», где провел 84 матча и забил свой первый гол на профессиональном уровне.

Также украинский защитник выступал за черновицкую «Буковину» и ивано-франковское «Прикарпатье».

Умер футболист на 74-м году жизни.

Напомним, недавно стало известно о смерти вице-чемпиона мира 1998 года Зе Карлоса.

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Карпаты Львов смерть чемпионат Украины по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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