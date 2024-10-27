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27 октября 2024, 01:15 |
25
0

Фаворов против Одинцова. Академия Пушкаша сыграла вничью с ДВТК

26-го октября в Венгрии сыграли матчи 11-тура национального чемпионата

27 октября 2024, 01:15 |
25
0
Фаворов против Одинцова. Академия Пушкаша сыграла вничью с ДВТК
Puskas Akademia FC. Артем Фаворов

26 октября матч между «Академией Пушкаша» и «ДВТК» открывал 11-й тур венгерского национального чемпионата.

В стартовом составе хозяев с первых минут вышел украинский полузащитник Артем Фаворов, а в составе гостей - его соотечественник Артем Одинцов.

Игроки «Академии Пушкаша» считались фаворитами этой игры. На 3-й минуте усилиями Ламина Колли команда забила быстрый гол - 1:0. Впоследствии момент был и у Фаворова, но он не реализовал его.

Во втором тайме футболисты «ДВТК» смогли сравнять счет благодаря голу Агостона Беньея. На 82-й минуте Фаворова заменили, и матч завершился со счетом 1:1.

Национальный чемпионат Венгрии. 11-й тур. 26 октября

Академия Пушкаша – ДВТК – 1:1

Голы: Колли, 3, – Бенье, 68

Фехервар – Дебрецен – 2:0

Голы: Градишар, 37, 56

Удаление: Батик (Дебрецен), 83

МТК Будапешт – Уйпешт – 4:1

Голы: Юрина, 15, Дуарте, 56 (автогол), Косновски, 66, Молнар, 71, - Мучаньи, 2

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Артем Фаворов чемпионат Венгрии по футболу Академия Пушкаша ДВТК
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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