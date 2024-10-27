Фаворов против Одинцова. Академия Пушкаша сыграла вничью с ДВТК
26-го октября в Венгрии сыграли матчи 11-тура национального чемпионата
26 октября матч между «Академией Пушкаша» и «ДВТК» открывал 11-й тур венгерского национального чемпионата.
В стартовом составе хозяев с первых минут вышел украинский полузащитник Артем Фаворов, а в составе гостей - его соотечественник Артем Одинцов.
Игроки «Академии Пушкаша» считались фаворитами этой игры. На 3-й минуте усилиями Ламина Колли команда забила быстрый гол - 1:0. Впоследствии момент был и у Фаворова, но он не реализовал его.
Во втором тайме футболисты «ДВТК» смогли сравнять счет благодаря голу Агостона Беньея. На 82-й минуте Фаворова заменили, и матч завершился со счетом 1:1.
Национальный чемпионат Венгрии. 11-й тур. 26 октября
Академия Пушкаша – ДВТК – 1:1
Голы: Колли, 3, – Бенье, 68
Фехервар – Дебрецен – 2:0
Голы: Градишар, 37, 56
Удаление: Батик (Дебрецен), 83
МТК Будапешт – Уйпешт – 4:1
Голы: Юрина, 15, Дуарте, 56 (автогол), Косновски, 66, Молнар, 71, - Мучаньи, 2
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