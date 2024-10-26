ВИДЕО. Что происходит? Барса уничтожает Реал, Лунин пропустил 4-й в матче

В субботу, 26 октября, проходит матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Барселона».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

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Украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Сегодня проходит первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

На 85-й минуте Рафинья сделал счет 4:0. Каталонцы деклассируют мадридцев.

ВИДЕО. Что происходит? Барса уничтожает Реал, Лунин пропустил 4-й гол в матче

ГОЛ! Рафинья, 85 мин, 0:4