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  4. ВИДЕО. Что происходит? Барса уничтожает Реал, Лунин пропустил 4-й в матче
Испания
26 октября 2024, 23:51 | Обновлено 27 октября 2024, 00:05
844
4

ВИДЕО. Что происходит? Барса уничтожает Реал, Лунин пропустил 4-й в матче

Рафинья сделал счёт 4:0

26 октября 2024, 23:51 | Обновлено 27 октября 2024, 00:05
844
4
ВИДЕО. Что происходит? Барса уничтожает Реал, Лунин пропустил 4-й в матче
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В субботу, 26 октября, проходит матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Барселона».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Сегодня проходит первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

На 85-й минуте Рафинья сделал счет 4:0. Каталонцы деклассируют мадридцев.

ВИДЕО. Что происходит? Барса уничтожает Реал, Лунин пропустил 4-й гол в матче

ГОЛ! Рафинья, 85 мин, 0:4

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Рафинья Диас Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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andre_lui
Флік підкрутив машину, Барса зголодалася за перемогами, Левандовські з таким темпом в цьому році золоту бутсу візьме, якщо не травмується і ЗМ може, якщо Барса щось серйозне виграє. Реал дещо зажирів на перемогах минулого року. Це їм буде урок. Чекаєм наступного класико
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0
romario1501
Куртуа побачив, що Реал ніякий і травмувався, підставивши Луніна.
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0
odiniznashih
Опять Лунин виноват.
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0
contr
Лунін покушав гівна☝️Тепер буде ходити з єбальнічком по простіше і меньше в інстаграм срати 😂😂😂
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-4
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