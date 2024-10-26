В субботу, 26 октября, проходит матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Барселона».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

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Украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Сегодня проходит первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

На 54-й минуте счет в матче был открыт. Гол в ворота Андрея Лунина забил польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. А уже через две минуты поляк оформил дубль!

ВИДЕО. Лунин дважды пропустил от Левандовски. Барса шокирует Реал в Класико

ГОЛ! Левандовськи, 54 мин, 0:1



ГОЛ! Левандовськи, 56 мин, 0:2