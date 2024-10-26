ВИДЕО. В матче Реал – Барса голкипер совершил невероятный сейв. Есть нюанс
Иньяки Пенья продемонстрировал чудеса реакции
В субботу, 26 октября, проходит матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Барселона».
Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
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На 14-й минуте вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья продемонстрировал чудеса реакции, отразив удар Джуда Беллингема. Правда, впоследствии рефери зафиксировал офсайд.
Напомним украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Сегодня проходит первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.
ВИДЕО. В матче Реал – Барселона голкипер сделал фантастический сейв. Есть нюанс
QUE DEFESA ABSURDA DO PENA!pic.twitter.com/NkJFC5tXz1— Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) October 26, 2024
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