ВИДЕО. В матче Реал – Барса голкипер совершил невероятный сейв. Есть нюанс

В субботу, 26 октября, проходит матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Барселона».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

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На 14-й минуте вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья продемонстрировал чудеса реакции, отразив удар Джуда Беллингема. Правда, впоследствии рефери зафиксировал офсайд.

Напомним украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Сегодня проходит первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

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