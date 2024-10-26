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Испания
26 октября 2024, 22:27 | Обновлено 26 октября 2024, 22:28
819
0

ВИДЕО. В матче Реал – Барса голкипер совершил невероятный сейв. Есть нюанс

Иньяки Пенья продемонстрировал чудеса реакции

26 октября 2024, 22:27 | Обновлено 26 октября 2024, 22:28
819
0
ВИДЕО. В матче Реал – Барса голкипер совершил невероятный сейв. Есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Пенья

В субботу, 26 октября, проходит матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Барселона».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 14-й минуте вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья продемонстрировал чудеса реакции, отразив удар Джуда Беллингема. Правда, впоследствии рефери зафиксировал офсайд.

Напомним украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Сегодня проходит первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

ВИДЕО. В матче Реал Барселона голкипер сделал фантастический сейв. Есть нюанс

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Иньяки Пенья видео Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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