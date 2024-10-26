Пока без Григорчука. Клуб Первой лиги решает тренерский вопрос

В последнее время в СМИ было немало сообщений, что в ближайшие дни главным тренером «Буковины» станет известный украинский специалист Роман Григорчук.

Однако, по информации нашего источника, клубное руководство черновицкой команды, которое не скрывает желания повыситься в классе, не рассматривает Григорчука в качестве потенциального наставника. До завершения первой части сезона «Буковину» будет возглавлять спортивный директор Григорий Чурилов, а поиск нового главного тренера начнется только после того, как определится, в какой группе, Чемпионской или Выбывание, будут соревноваться черновчане следующей весной.

Как стало известно Sport.ua, при поиске кандидатов на должность главного тренера предпочтение будет отдаваться молодым специалистам.

Что касается уже бывшего главного тренера «Буковины» Валерия Кривенцова, то пока он остается работать в структуре клуба, а его дальнейшая судьба будет решена позже.

В настоящее время «Буковина» занимает третье место в группе «А» Первой лиги, набрав 17 очков.