Анастасия Соболева – Ева Веддер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации турнира WTA 250 в Мериде
В ночь на 27 октября украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).
В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Евы Веддер (Нидерланды, WTA 364). Встреча начнется третьим запуском на корте Cancha 1 после игры Мандлик – Родригес. Ориентировочное время начала игры – 00:00 по Киеву.
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Это будет первый очный поединок соперниц.
Победительница противостояния в финале отбора сыграет либо против Элизабет Мандлик, либо против Виктории Родригес.
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