Соболева сыграет в отборе к турниру WTA 250 в Мексике. Известна соперница
Анастасия в 1-м раунде квалификации соревнований в Мериде встретится с Евой Веддер
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) выступит на хардовом турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).
В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Нидерландов Евы Веддер (WTA 364).
Соболева получила 7-й номер посева. Поединок против Евы она начнет в ночь на 27 октября, ориентировочное время начала встречи – 00:00 по Киеву.
Если Анастасия одолеет Веддер, то в решающем раунде отбора выйдет на корт против победительницы противостояния Элизабет Мандлик (США, WTA 173) – Виктория Родригес (Мексика, WTA 277).
На прошлой неделе Соболева выступила в Манкуне, где прошла сито квалификации, но проиграла уже в 1-м круге основной сетке Марине Стакушич.
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