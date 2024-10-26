Соболева сыграет в отборе к турниру WTA 250 в Мексике. Известна соперница

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) выступит на хардовом турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Нидерландов Евы Веддер (WTA 364).

Соболева получила 7-й номер посева. Поединок против Евы она начнет в ночь на 27 октября, ориентировочное время начала встречи – 00:00 по Киеву.

Если Анастасия одолеет Веддер, то в решающем раунде отбора выйдет на корт против победительницы противостояния Элизабет Мандлик (США, WTA 173) – Виктория Родригес (Мексика, WTA 277).

На прошлой неделе Соболева выступила в Манкуне, где прошла сито квалификации, но проиграла уже в 1-м круге основной сетке Марине Стакушич.

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