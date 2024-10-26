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  4. Игрок сборной Украины посетит церемонию вручения ЗМ-2024. Это не Довбик
Испания
26 октября 2024, 20:33 |
941
1

Игрок сборной Украины посетит церемонию вручения ЗМ-2024. Это не Довбик

Лунин вместе со звездами «Реала» будет присутствовать на этом событии

26 октября 2024, 20:33 |
941
1
Игрок сборной Украины посетит церемонию вручения ЗМ-2024. Это не Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В понедельник, 28 октября, состоится церемония вручения Золотого мяча 2024 от France Football.

Событие посетят ряд звездных игроков мадридского «Реала». Вместе с Беллингемом, Мбаппе, Винисиусом и Вальверде на церемонии будет присутствовать украинский вратарь Андрей Лунин. Украинский голкипер претендует на трофей Яшина – награду лучшему вратарю года.

Напомним, что на Золотой мяч 2024 претендует форвард «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик. Пока точно неизвестно, посетит ли Артем церемонию.

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France Football Золотой мяч Андрей Лунин лучший вратарь Артем Довбик Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Marca
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Комментарии 1
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Sergei Aalst
кто такие дебильные заголовки делает??? украинец ,но это не Довбик,лучший удар ,но это не Кличко,лучший вратарь,но это не Куртуа!! у вас чего там развитие в профессионализме на нулю?
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