Игрок сборной Украины посетит церемонию вручения ЗМ-2024. Это не Довбик

В понедельник, 28 октября, состоится церемония вручения Золотого мяча 2024 от France Football.

Событие посетят ряд звездных игроков мадридского «Реала». Вместе с Беллингемом, Мбаппе, Винисиусом и Вальверде на церемонии будет присутствовать украинский вратарь Андрей Лунин. Украинский голкипер претендует на трофей Яшина – награду лучшему вратарю года.

Напомним, что на Золотой мяч 2024 претендует форвард «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик. Пока точно неизвестно, посетит ли Артем церемонию.