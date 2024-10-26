Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч проти Фулхэма

26 октября в 19:30 состоится матч 9-го тура АПЛ, в котором сыграют Эвертон и Фулхэм.

Команды проведут матч на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч против Фулхэма.