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  4. Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч проти Фулхэма
Англия
26 октября 2024, 19:23 | Обновлено 26 октября 2024, 20:10
70
0

Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч проти Фулхэма

26 октября в 19:30 состоится матч 9-го тура АПЛ

26 октября 2024, 19:23 | Обновлено 26 октября 2024, 20:10
70
0
Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч проти Фулхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 октября в 19:30 состоится матч 9-го тура АПЛ, в котором сыграют Эвертон и Фулхэм.

Команды проведут матч на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч против Фулхэма.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига стартовые составы Виталий Миколенко Фулхэм
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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