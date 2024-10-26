Англия26 октября 2024, 19:23 | Обновлено 26 октября 2024, 20:10
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Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч проти Фулхэма
26 октября в 19:30 состоится матч 9-го тура АПЛ
26 октября 2024, 19:23 | Обновлено 26 октября 2024, 20:10
70
0
26 октября в 19:30 состоится матч 9-го тура АПЛ, в котором сыграют Эвертон и Фулхэм.
Команды проведут матч на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч против Фулхэма.
Your Toffees to face Fulham! 🔵⚪️#EVEFUL pic.twitter.com/nN4cHQP93p— Everton (@Everton) October 26, 2024
Marco's men. 📋#EVEFUL pic.twitter.com/yZOTPTcPT5— Fulham Football Club (@FulhamFC) October 26, 2024
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