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Англия
26 октября 2024, 19:49 | Обновлено 26 октября 2024, 19:56
1514
1

Стала известна оценка Забарного против команды, которая лидирует в ЛЧ

«Борнмут» сыграл вничью с «Астон Виллой»

26 октября 2024, 19:49 | Обновлено 26 октября 2024, 19:56
1514
1
Стала известна оценка Забарного против команды, которая лидирует в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 26-го октября, начался 9-й тур чемпионата Англии по футболу. «Борнмут» сумел сыграть вничью с «Астон Виллой» – командой, которая является неожиданным лидером основы Лиги чемпионов.

За вишен традиционно в стартовом составе вышел украинский центрбек Илья Забарный, который отыграл полный матч. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление Забарного в 6.7 баллов.

Лучшим игроком матча был признан одноклубник Забарного – вратарь «Борнмута» Марк Траверс. Ирландский страж ворот получил самую высокую оценку от WhoScored – 8.0 баллов.

Оценки матча Астон Вилла Борнмут

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WhoScored Борнмут Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига оценки Илья Забарный
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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