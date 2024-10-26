Стала известна оценка Забарного против команды, которая лидирует в ЛЧ

Сегодня, 26-го октября, начался 9-й тур чемпионата Англии по футболу. «Борнмут» сумел сыграть вничью с «Астон Виллой» – командой, которая является неожиданным лидером основы Лиги чемпионов.

За вишен традиционно в стартовом составе вышел украинский центрбек Илья Забарный, который отыграл полный матч. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление Забарного в 6.7 баллов.

Лучшим игроком матча был признан одноклубник Забарного – вратарь «Борнмута» Марк Траверс. Ирландский страж ворот получил самую высокую оценку от WhoScored – 8.0 баллов.

Оценки матча Астон Вилла – Борнмут