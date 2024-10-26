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  4. ВИДЕО. За день до битвы в АПЛ. Что сказали Артета и Слот перед матчем?
Англия
26 октября 2024, 18:38 |
358
0

ВИДЕО. За день до битвы в АПЛ. Что сказали Артета и Слот перед матчем?

Смотрите запись пресс-конференции главных тренеров с переводом от Sport.ua

26 октября 2024, 18:38 |
358
0
ВИДЕО. За день до битвы в АПЛ. Что сказали Артета и Слот перед матчем?
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Арне Слот

27 октября в 18:30 состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды являются одними из главных претендентов на победу в АПЛ.

Состоялась пресс-конференция главных тренеров обеих команд – Микеля Артеты («Арсенал») и Арне Слота («Ливерпуль»).

Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции тренеров с переводом.

ВИДЕО. За день до битвы в АПЛ. Что сказали Артета и Слот перед матчем?

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Арсенал Лондон Арсенал - Ливерпуль Арне Слот Микель Артета видео пресс-конференция
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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