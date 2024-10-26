Англия26 октября 2024, 18:38 |
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ВИДЕО. За день до битвы в АПЛ. Что сказали Артета и Слот перед матчем?
Смотрите запись пресс-конференции главных тренеров с переводом от Sport.ua
26 октября 2024, 18:38 |
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27 октября в 18:30 состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды являются одними из главных претендентов на победу в АПЛ.
Состоялась пресс-конференция главных тренеров обеих команд – Микеля Артеты («Арсенал») и Арне Слота («Ливерпуль»).
Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции тренеров с переводом.
ВИДЕО. За день до битвы в АПЛ. Что сказали Артета и Слот перед матчем?
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