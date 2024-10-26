27 октября в 18:30 состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды являются одними из главных претендентов на победу в АПЛ.

Состоялась пресс-конференция главных тренеров обеих команд – Микеля Артеты («Арсенал») и Арне Слота («Ливерпуль»).

Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции тренеров с переводом.

ВИДЕО. За день до битвы в АПЛ. Что сказали Артета и Слот перед матчем?