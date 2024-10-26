Украина. Премьер лига26 октября 2024, 17:59 | Обновлено 26 октября 2024, 18:00
23
0
Стали известны стартовые составы на матч Карпаты – Оболонь
Матч 11-го тура украинской Премьер-лиги состоится 26 октября в 18:00
26 октября 2024, 17:59 | Обновлено 26 октября 2024, 18:00
23
0
Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовские «Карпаты» и киевская «Оболонь».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 октября 2024, 16:19 0
Тренер женской сборной Украины подвел итоги ничейной игры с Турцией
Авто/мото | 25 октября 2024, 20:48 2
Испанец проводит 400-й гран-при
Футбол | 26.10.2024, 10:50
Бокс | 26.10.2024, 08:26
Футбол | 26.10.2024, 14:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.10.2024, 19:06 21
24.10.2024, 21:00 13
26.10.2024, 08:48
25.10.2024, 03:47
24.10.2024, 23:05 3
24.10.2024, 22:29
24.10.2024, 19:16
24.10.2024, 20:14 5