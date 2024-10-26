Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны стартовые составы на матч Карпаты – Оболонь
Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 17:59 | Обновлено 26 октября 2024, 18:00
23
0

Стали известны стартовые составы на матч Карпаты – Оболонь

Матч 11-го тура украинской Премьер-лиги состоится 26 октября в 18:00

26 октября 2024, 17:59 | Обновлено 26 октября 2024, 18:00
23
0
Стали известны стартовые составы на матч Карпаты – Оболонь
Getty Images/Global Images Ukraine. Карпаты – Оболонь

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовские «Карпаты» и киевская «Оболонь».

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Думали, что будет легко. А ничего легко не будет»
Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено. Известна причина (обновлено)
Первая лига. Ничья в Черновцах, победа Металлиста 1925
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Оболонь Киев
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПЯТЕНКО: «Жаль, что мы не удержали победный счет»
Футбол | 26 октября 2024, 16:19 0
ПЯТЕНКО: «Жаль, что мы не удержали победный счет»
ПЯТЕНКО: «Жаль, что мы не удержали победный счет»

Тренер женской сборной Украины подвел итоги ничейной игры с Турцией

ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
Авто/мото | 25 октября 2024, 20:48 2
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1

Испанец проводит 400-й гран-при

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 26.10.2024, 10:50
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Бокс | 26.10.2024, 08:26
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Один в поле не воин. Александрия в дерби переиграла Ингулец
Футбол | 26.10.2024, 14:57
Один в поле не воин. Александрия в дерби переиграла Ингулец
Один в поле не воин. Александрия в дерби переиграла Ингулец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 21
Футбол
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 13
Футбол
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
26.10.2024, 08:48
Бокс
ФОТО. Шакира рассказала свою правду про расставание с Пике
ФОТО. Шакира рассказала свою правду про расставание с Пике
25.10.2024, 03:47
Футбол
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
24.10.2024, 23:05 3
Бокс
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
24.10.2024, 22:29
Футбол
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
24.10.2024, 19:16
Бокс
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем