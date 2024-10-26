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WTA
26 октября 2024, 18:11 | Обновлено 26 октября 2024, 18:32
237
0

Стародубцева узнала первую соперницу на турнире в Китае

Украинка выступит в Цзюцзяне

26 октября 2024, 18:11 | Обновлено 26 октября 2024, 18:32
237
0
Стародубцева узнала первую соперницу на турнире в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжит выступления на различных соревнованиях в Китае. В рамках турнира WTA 250 в Цзюцзяне Юлия начнет играть с основной сетки.

Стартовой соперницей Стародубцевой будет Аранча Рус, первая ракетка Нидерландов и 77-й номер в мировом рейтинге. Это будет первая встреча теннисисток.

Стародубцева в рейтинге WTA занимает 89-е место.

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Юлия Стародубцева Аранча Рус
Иван Зинченко Источник: Большой теннис Украины
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