Стародубцева узнала первую соперницу на турнире в Китае

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжит выступления на различных соревнованиях в Китае. В рамках турнира WTA 250 в Цзюцзяне Юлия начнет играть с основной сетки.

Стартовой соперницей Стародубцевой будет Аранча Рус, первая ракетка Нидерландов и 77-й номер в мировом рейтинге. Это будет первая встреча теннисисток.

Стародубцева в рейтинге WTA занимает 89-е место.