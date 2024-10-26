WTA26 октября 2024, 18:11 | Обновлено 26 октября 2024, 18:32
237
0
Стародубцева узнала первую соперницу на турнире в Китае
Украинка выступит в Цзюцзяне
26 октября 2024, 18:11 | Обновлено 26 октября 2024, 18:32
237
0
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжит выступления на различных соревнованиях в Китае. В рамках турнира WTA 250 в Цзюцзяне Юлия начнет играть с основной сетки.
Стартовой соперницей Стародубцевой будет Аранча Рус, первая ракетка Нидерландов и 77-й номер в мировом рейтинге. Это будет первая встреча теннисисток.
Стародубцева в рейтинге WTA занимает 89-е место.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 октября 2024, 11:23 54
По трансферам киевского клуба есть вопросы, причем весьма справедливые…
Теннис | 24 октября 2024, 07:23 14
Даяне сделали операцию на носу
Авто/мото | 25.10.2024, 20:48
Футбол | 26.10.2024, 09:21
Футбол | 26.10.2024, 11:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.10.2024, 19:06 21
25.10.2024, 03:47
25.10.2024, 09:46
26.10.2024, 10:50 8
25.10.2024, 01:59
26.10.2024, 07:44 5
26.10.2024, 08:26 9