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Англия
26 октября 2024, 17:25 | Обновлено 26 октября 2024, 17:28
317
0

Невозможно остановить. Холанд забил 11 гол в сезоне АПЛ

Всего 14 мячей в сезоне

26 октября 2024, 17:25 | Обновлено 26 октября 2024, 17:28
317
0
Невозможно остановить. Холанд забил 11 гол в сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Уже на старте матча очередного тура АПЛ форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол в ворота аутсайдера «Саутгемптона», оформив свой 11 гол в девяти встречах чемпионата.

Во всех турнирах у норвежца 14 голов за 13 матчей.

В АПЛ Холанд опережает ближайшего преследователя, Криса Вуда из Ноттингем Форест, на четыре точных удара. При этом Эрлинг прервал серию из трех матчей АПЛ без голов.

А вот в Лиге чемпионов бомбардир на этой неделе оформил гол-шедевр в ворота «Спарты» Прага.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд Саутгемптон Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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