Невозможно остановить. Холанд забил 11 гол в сезоне АПЛ

Уже на старте матча очередного тура АПЛ форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол в ворота аутсайдера «Саутгемптона», оформив свой 11 гол в девяти встречах чемпионата.

Во всех турнирах у норвежца 14 голов за 13 матчей.

В АПЛ Холанд опережает ближайшего преследователя, Криса Вуда из Ноттингем Форест, на четыре точных удара. При этом Эрлинг прервал серию из трех матчей АПЛ без голов.

А вот в Лиге чемпионов бомбардир на этой неделе оформил гол-шедевр в ворота «Спарты» Прага.