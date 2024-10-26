Англия26 октября 2024, 17:25 | Обновлено 26 октября 2024, 17:28
317
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Невозможно остановить. Холанд забил 11 гол в сезоне АПЛ
Всего 14 мячей в сезоне
26 октября 2024, 17:25 | Обновлено 26 октября 2024, 17:28
317
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Уже на старте матча очередного тура АПЛ форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол в ворота аутсайдера «Саутгемптона», оформив свой 11 гол в девяти встречах чемпионата.
Во всех турнирах у норвежца 14 голов за 13 матчей.
В АПЛ Холанд опережает ближайшего преследователя, Криса Вуда из Ноттингем Форест, на четыре точных удара. При этом Эрлинг прервал серию из трех матчей АПЛ без голов.
А вот в Лиге чемпионов бомбардир на этой неделе оформил гол-шедевр в ворота «Спарты» Прага.
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