Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА накажет пьяных арбитров, которые украли дорожный знак
Другие новости
26 октября 2024, 17:39 |
325
0

УЕФА накажет пьяных арбитров, которые украли дорожный знак

Неординарная ситуация случилась перед матчем киевского «Динамо» в Лиге чемпионов

26 октября 2024, 17:39 |
325
0
УЕФА накажет пьяных арбитров, которые украли дорожный знак
Getty Images/Global Images Ukraine. УЕФА

УЕФА решил дисквалифицировать до 30 июня 2025 года двух арбитров из Польши.

Бартош Франковски и Томаш Мусяла украли дорожный знак и пытались скрыться вместе с ним в торгово-развлекательном центре. Случилось это накануне матча Лиги чемпионов, в котором сыграли киевское «Динамо» и шотландский «Глазго Рейнджерс».

Полиция задержала нарушителей в 01:43 ночи и проверила арбитров на употребление алкоголя. Оказалось, что Бартош и Томаш были в нетрезвом состоянии – у одного из них было 1,7 промиле алкоголя, у второго – 1,8.

Сразу после этого инцидента оба нарушителя были оштрафованы, а теперь дисциплинарный орган УЕФА еще и отстранил польских судей до конца сезона.

Бартош Франковски и Томаш Мусяла должны были судить поединок киевского «Динамо» в Люблине, однако после этого случая их сразу заменили на других специалистов.

По теме:
«Поставить в неудобное положение». Тренер Шахтера U-19 о матче с Динамо
«Абсолютно хотим». Тренер Ромы назвал задачу на сезон
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
УЕФА Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
Авто/мото | 25 октября 2024, 20:48 2
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1

Испанец проводит 400-й гран-при

Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено. Известна причина (обновлено)
Футбол | 26 октября 2024, 16:40 2
Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено. Известна причина (обновлено)
Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено. Известна причина (обновлено)

Поединок 11-го тура УПЛ в 15:30 не начался

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 26.10.2024, 10:50
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Один в поле не воин. Александрия в дерби переиграла Ингулец
Футбол | 26.10.2024, 14:57
Один в поле не воин. Александрия в дерби переиграла Ингулец
Один в поле не воин. Александрия в дерби переиграла Ингулец
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Бокс | 26.10.2024, 08:26
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
25.10.2024, 07:42
Бокс
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
24.10.2024, 23:05 3
Бокс
ФОТО. Шакира рассказала свою правду про расставание с Пике
ФОТО. Шакира рассказала свою правду про расставание с Пике
25.10.2024, 03:47
Футбол
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
26.10.2024, 08:48
Бокс
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
25.10.2024, 17:12 2
Футбол
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
26.10.2024, 07:44 5
Футбол
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 13
Футбол
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем