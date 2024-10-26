УЕФА накажет пьяных арбитров, которые украли дорожный знак

УЕФА решил дисквалифицировать до 30 июня 2025 года двух арбитров из Польши.

Бартош Франковски и Томаш Мусяла украли дорожный знак и пытались скрыться вместе с ним в торгово-развлекательном центре. Случилось это накануне матча Лиги чемпионов, в котором сыграли киевское «Динамо» и шотландский «Глазго Рейнджерс».

Полиция задержала нарушителей в 01:43 ночи и проверила арбитров на употребление алкоголя. Оказалось, что Бартош и Томаш были в нетрезвом состоянии – у одного из них было 1,7 промиле алкоголя, у второго – 1,8.

Сразу после этого инцидента оба нарушителя были оштрафованы, а теперь дисциплинарный орган УЕФА еще и отстранил польских судей до конца сезона.

Бартош Франковски и Томаш Мусяла должны были судить поединок киевского «Динамо» в Люблине, однако после этого случая их сразу заменили на других специалистов.