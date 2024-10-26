«Поставить в неудобное положение». Тренер Шахтера U-19 о матче с Динамо

В воскресенье пройдет не только матч УПЛ между Динамо и Шахтером, но и встреча команд юношеского чемпионата. Наставник Шахтера U-19 Алексей Белик оценил предстоящий поединок лидеров (старт в 13:00).

– В обычном режиме готовимся к встрече с главным конкурентом – киевским «Динамо» U19. Единственное, что только позавчера вернулись в Киев после матча юношеской лиги УЕФА, и понятно, что каждому тренеру хотелось бы больше времени на подготовку к сопернику и на отработку тактических моментов, которые планирует использовать в игре. Впрочем, есть наработки и надеемся поставить соперника в неудобное положение.

– В каком настроении и физическом состоянии футболисты подходят к матчу с «Динамо» U19?

– Подготовка к игре проходит в отличном настроении, ведь на этой неделе получили хороший результат. Однако нет права останавливаться или расслабляться, ведь такое настроение легко потерять. Поэтому работаем дальше, чтобы улучшить свое турнирное положение, как во внутреннем чемпионате, так и в юношеской лиге УЕФА.

– Поделитесь мнением и ожиданиями от поединка.

– Надеюсь, встреча будет интересна болельщикам. Мы – «Шахтер» U19, и должны держать марку, поэтому работаем над тем, чтобы демонстрировать не только результат, но и высокий уровень игры.