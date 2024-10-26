Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Поставить в неудобное положение». Тренер Шахтера U-19 о матче с Динамо
Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 17:50 |
359
0

«Поставить в неудобное положение». Тренер Шахтера U-19 о матче с Динамо

Белик оценил подготовку к игре с киевлянами

26 октября 2024, 17:50 |
359
0
«Поставить в неудобное положение». Тренер Шахтера U-19 о матче с Динамо
ФК Шахтер. Алексей Белик

В воскресенье пройдет не только матч УПЛ между Динамо и Шахтером, но и встреча команд юношеского чемпионата. Наставник Шахтера U-19 Алексей Белик оценил предстоящий поединок лидеров (старт в 13:00).

– В обычном режиме готовимся к встрече с главным конкурентом – киевским «Динамо» U19. Единственное, что только позавчера вернулись в Киев после матча юношеской лиги УЕФА, и понятно, что каждому тренеру хотелось бы больше времени на подготовку к сопернику и на отработку тактических моментов, которые планирует использовать в игре. Впрочем, есть наработки и надеемся поставить соперника в неудобное положение.

– В каком настроении и физическом состоянии футболисты подходят к матчу с «Динамо» U19?
– Подготовка к игре проходит в отличном настроении, ведь на этой неделе получили хороший результат. Однако нет права останавливаться или расслабляться, ведь такое настроение легко потерять. Поэтому работаем дальше, чтобы улучшить свое турнирное положение, как во внутреннем чемпионате, так и в юношеской лиге УЕФА.

– Поделитесь мнением и ожиданиями от поединка.
– Надеюсь, встреча будет интересна болельщикам. Мы – «Шахтер» U19, и должны держать марку, поэтому работаем над тем, чтобы демонстрировать не только результат, но и высокий уровень игры.

По теме:
УЕФА накажет пьяных арбитров, которые украли дорожный знак
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
Не жеребьевка. Стало известно, как назначили судью на матч Динамо – Шахтер
Алексей Белик Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Динамо Киев U-19 Динамо - Шахтер чемпионат Украины по футболу U-19
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
Футбол | 25 октября 2024, 19:06 21
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций

Под угрозой участие Михаила во встрече с Ньюкаслом

«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
Бокс | 26 октября 2024, 08:48 0
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша

Дэвид Аллен ждет победы «Цыганского короля»

Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Футбол | 26.10.2024, 09:21
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 26.10.2024, 16:06
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Уникальное издание. Шахтер презентовал книгу о своей истории
Футбол | 26.10.2024, 13:44
Уникальное издание. Шахтер презентовал книгу о своей истории
Уникальное издание. Шахтер презентовал книгу о своей истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 5
Футбол
Два метра и 10 см. Невероятный рекорд Магучих ратифицирован федерацией
Два метра и 10 см. Невероятный рекорд Магучих ратифицирован федерацией
25.10.2024, 01:59
Другие виды
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 13
Футбол
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
25.10.2024, 17:12 2
Футбол
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
25.10.2024, 09:46
Бокс
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
24.10.2024, 23:05 3
Бокс
ФОТО. Шакира рассказала свою правду про расставание с Пике
ФОТО. Шакира рассказала свою правду про расставание с Пике
25.10.2024, 03:47
Футбол
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
24.10.2024, 19:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем