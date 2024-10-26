«Абсолютно хотим». Тренер Ромы назвал задачу на сезон
Юрич надеется выйти в Лигу чемпионов
Наставник «Ромы» Иван Юрич перед матчем чемпионата Италии против «Фиорентины» подтвердил, что перед командой стоит задача финишировать в топ-4 и вернуться в Лигу чемпионов.
«Нужно продолжать работу и набирать уверенность в своих силах. Я уверен, что каждый игрок команды еще может прогрессировать. Все вместе мы должны улучшить игру, чтобы выполнить нашу задачу».
«Мы абсолютно точно хотим финишировать в топ-4 и выйти в Лигу чемпионов. Мы на правильном пути», – сказал Юрич.
Команда Артема Довбика в Серии A идет на 10-й позиции в шести очках от топ-4.
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