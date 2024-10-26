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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 14:34 | Обновлено 26 октября 2024, 14:59
107
0

Названы стартовые составы на матч Крибасс – ЛНЗ

Поединок 11-го тура УПЛ стартует в 15:30

26 октября 2024, 14:34 | Обновлено 26 октября 2024, 14:59
107
0
Названы стартовые составы на матч Крибасс – ЛНЗ
ФК Кривбасс. Стадион Горняк

26 октября будет сыгран поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

Криворожский «Кривбасс» на стадионе «Горняк» примет клуб ЛНЗ из Черкасс.

Начнется матч в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы на матч «Кривбасс» – ЛНЗ

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Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс - ЛНЗ стартовые составы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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