Украина. Премьер лига26 октября 2024, 14:34 | Обновлено 26 октября 2024, 14:59
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Названы стартовые составы на матч Крибасс – ЛНЗ
Поединок 11-го тура УПЛ стартует в 15:30
26 октября 2024, 14:34 | Обновлено 26 октября 2024, 14:59
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26 октября будет сыгран поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги.
Криворожский «Кривбасс» на стадионе «Горняк» примет клуб ЛНЗ из Черкасс.
Начнется матч в 15:30 по киевскому времени.
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Стартовые составы на матч «Кривбасс» – ЛНЗ
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