Названы стартовые составы на матч Крибасс – ЛНЗ

26 октября будет сыгран поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

Криворожский «Кривбасс» на стадионе «Горняк» примет клуб ЛНЗ из Черкасс.

Начнется матч в 15:30 по киевскому времени.

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Стартовые составы на матч «Кривбасс» – ЛНЗ