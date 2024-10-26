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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 14:22 | Обновлено 26 октября 2024, 14:24
740
3

Не жеребьевка. Стало известно, как назначили судью на матч Динамо – Шахтер

Николай Балакин будет работать на главном матче первого круга УПЛ

26 октября 2024, 14:22 | Обновлено 26 октября 2024, 14:24
740
3
Не жеребьевка. Стало известно, как назначили судью на матч Динамо – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо – Шахтер

Стало известно, как выбирали главного арбитра на матч 11-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

По информации ТаТоТаке, судейский комитет не проводил жеребьевку, а назначил Николая Балакина на главный матч первого круга УПЛ. Арбитр должен был судить поединок этих команд еще в мае 2024 года, однако не смог – уехал четвертым арбитром на полуфинал Лиги Европы.

Перед назначением, Балакин прошел собеседование не только в руководстве судейского комитета Екатерины Монзуль, но и в комитете этики и чесной игры УАФ.

Матч 11-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Шахтер» состоится 27 октября на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Николай Балакин ТаТоТаке судейские назначения
Микола Титюк Источник
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Palmeiras
Полиграф прошёл?
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+1
DK1961
Инструкции дупы со свистком одновременно означают выдачу аванса за судейство в пользу ФК Крыса и окончательный расчет по итогу матча.
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0
Перець
 Якщо співбесіда з Монзуль, то буде точно за шахту топити
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-1
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