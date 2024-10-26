Не жеребьевка. Стало известно, как назначили судью на матч Динамо – Шахтер

Стало известно, как выбирали главного арбитра на матч 11-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

По информации ТаТоТаке, судейский комитет не проводил жеребьевку, а назначил Николая Балакина на главный матч первого круга УПЛ. Арбитр должен был судить поединок этих команд еще в мае 2024 года, однако не смог – уехал четвертым арбитром на полуфинал Лиги Европы.

Перед назначением, Балакин прошел собеседование не только в руководстве судейского комитета Екатерины Монзуль, но и в комитете этики и чесной игры УАФ.

Матч 11-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Шахтер» состоится 27 октября на стадионе «Олимпийский» в Киеве.