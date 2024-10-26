Украина. Премьер лига26 октября 2024, 12:28 | Обновлено 26 октября 2024, 12:34
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Опубликованы стартовые составы на матч Александрия – Ингулец
Матч 11-го тура УПЛ состоится на стадионе «Ника» в 13:00
26 октября 2024, 12:28 | Обновлено 26 октября 2024, 12:34
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В субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги.
На стадионе «Ника» местная Александрия сойдется в бою с «Ингульцом».
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Стартовые составы на матч «Александрия» – «Ингулец»
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