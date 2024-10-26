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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 12:28 | Обновлено 26 октября 2024, 12:34
136
0

Опубликованы стартовые составы на матч Александрия – Ингулец

Матч 11-го тура УПЛ состоится на стадионе «Ника» в 13:00

26 октября 2024, 12:28 | Обновлено 26 октября 2024, 12:34
136
0
Опубликованы стартовые составы на матч Александрия – Ингулец
ФК Александрия. Стадион Ника

В субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

На стадионе «Ника» местная Александрия сойдется в бою с «Ингульцом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы на матч «Александрия» – «Ингулец»

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Александрия Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия - Ингулец стартовые составы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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