Опубликованы стартовые составы на матч Александрия – Ингулец

В субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

На стадионе «Ника» местная Александрия сойдется в бою с «Ингульцом».

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Стартовые составы на матч «Александрия» – «Ингулец»