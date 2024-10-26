WTA26 октября 2024, 11:22 |
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Надежда Колб завершила борьбу в квалификации турнира в Гонконге
Украинка проиграла Лю Цзя-Цзин
26 октября 2024, 11:22 |
68
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Украинская теннисистка Надежда Колб (№640 WTA) начала выступления в квалификации турнира серии WTA 250 в Гонконге.
В первом раунде предварительной сетки украинка встретилась с Лю Цзя-Цзин (№253), которая имеет 5-й номер посева. 34-летняя представительница Китая обыграла Надежду Колб в двух сетах за 66 минут.
WTA Гонконг. Квалификация. Первый раунд
Лю Цзя-Цзин (Китай, 5) – Надежда Колб (Украина) – 6:3, 6:3
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