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WTA
26 октября 2024, 11:03 | Обновлено 26 октября 2024, 12:01
289
0

Фаворитка и андердог. На топовом турнире в Токио определились финалистки

Трофей разыграют София Кенин и Чжэн Циньвень

26 октября 2024, 11:03 | Обновлено 26 октября 2024, 12:01
289
0
Фаворитка и андердог. На топовом турнире в Токио определились финалистки
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

На хардовом турнире среди женщин категории WTA 500 в Токио (Япония) состоялись полуфинальные поединки.

Лидер посева китаянка Чжэн Циньвень (№7 WTA) подтвердила свой статус и обыграла в двух сетах так называемую «нейтралку» Диану Шнайдер (№16 WTA).

Соперницей Чжэн Циньвень по финалу станет американка София Кенин (№155 WTA), которая в 1/2 финала прошла Кэти Бултер (№33 WTA) из Великобритании.

WTA Токио. Хард. 1/2 финала

София Кенин (США) – Кэти Бултер (Великобритания, 9) – 6:4, 6:4

Чжэн Циньвень (Китай, 1) – Диана Шнайдер (6) – 7:6 (7:5), 6:3

Финальная встреча на турнире в Токио, который имеет призовой фонд $ 922 573, состоится в воскресенье, 27 октября.

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WTA Токио Чжэн Циньвень Диана Шнайдер Кэти Бултер София Кенин
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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