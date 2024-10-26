Фаворитка и андердог. На топовом турнире в Токио определились финалистки

На хардовом турнире среди женщин категории WTA 500 в Токио (Япония) состоялись полуфинальные поединки.

Лидер посева китаянка Чжэн Циньвень (№7 WTA) подтвердила свой статус и обыграла в двух сетах так называемую «нейтралку» Диану Шнайдер (№16 WTA).

Соперницей Чжэн Циньвень по финалу станет американка София Кенин (№155 WTA), которая в 1/2 финала прошла Кэти Бултер (№33 WTA) из Великобритании.

WTA Токио. Хард. 1/2 финала

София Кенин (США) – Кэти Бултер (Великобритания, 9) – 6:4, 6:4

Чжэн Циньвень (Китай, 1) – Диана Шнайдер (6) – 7:6 (7:5), 6:3

Финальная встреча на турнире в Токио, который имеет призовой фонд $ 922 573, состоится в воскресенье, 27 октября.