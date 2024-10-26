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  4. Оценены шансы Динамо и Шахтера на победу в Классическом
Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 08:48 |
855
0

Оценены шансы Динамо и Шахтера на победу в Классическом

Команды встретятся 27 октября в Киеве

26 октября 2024, 08:48 |
855
0
Оценены шансы Динамо и Шахтера на победу в Классическом
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 27 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Украинское Классическое пройдет в Киеве, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 18:00 по киевскому времени.

После 10 туров в таблице УПЛ «Динамо» занимает 1-е место, имея 25 очков после 9 игр. У «Шахтера» 19 пунктов после 9 поединков и 4-я позиция.

Эксперты оценивают шансы «Динамо» на победу в предстоящем матче с коэффициентом 2,43. А победа «Шахтера» котируется с показателем 3,00. На ничью можна поставить с коэффициентом 3,35.

Букмекеры считают, что вероятность голов в исполнении и «Динамо», и «Шахтера» в матче выше, чем вероятность того, что обе команды не забьют. Так, на то, что обе команды забьют можно поставить с коэффициентом 1,85, а что не забьют – с показателем 1,95.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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