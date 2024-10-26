Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Самая красивая! Девушка Волошина приехала в Рим поддержать игрока
Другие новости
26 октября 2024, 05:05 |
391
0

ФОТО. Самая красивая! Девушка Волошина приехала в Рим поддержать игрока

А ещё – поделилась фото со Стадио Олимпико

26 октября 2024, 05:05 |
391
0
ФОТО. Самая красивая! Девушка Волошина приехала в Рим поддержать игрока
Instagram. Назар Волошин и Лиза Кандыба

–Скандально известная девушка футболиста «Динамо» Назара ВолошинаЛиза Кандыба – приезжала поддержать нападающего в Рим.

27-летняя красотка посетила матч «Рома» - «Динамо» (1:0) и опубликовала несколько фото со «Стадио Олимпико».

Лиза облачилась в выездную футболку киевского клуба и подписала фото лаконично: «UA».

Лиза и Назар встречаются уже продолжительное время и девушка старается всегда поддерживать своего парня.

Подписчики оценили оценили красоту девушки: «Самая красивая», – написано под постом.

Также Лиза поделилась несколькими фото с её поездки на матч «Динамо» – атмосферу Рима передано:

По теме:
ФОТО. Челси научился управлять Феррари. Мудрика снова хвалят
ФОТО. Невероятно красивая! Жена Романа Яремчука впечатлила жарким снимком
ФОТО. В одном пиджаке. Самая красивая журналистка покоряет Нью-Йорк
Назар Волошин Динамо Киев Рома - Динамо девушки фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Футбол | 25 октября 2024, 08:13 8
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?

С террористами согласились играть Бруней и Сирия

Умом понять Динамо можно. А вот сердцем – вряд ли
Футбол | 25 октября 2024, 11:21 104
Умом понять Динамо можно. А вот сердцем – вряд ли
Умом понять Динамо можно. А вот сердцем – вряд ли

Валерий Василенко – о сливе «бело-синих» в Риме

Ничья для Украины. Результаты плей-офф квалификации женского Евро-2025
Футбол | 26.10.2024, 04:23
Ничья для Украины. Результаты плей-офф квалификации женского Евро-2025
Ничья для Украины. Результаты плей-офф квалификации женского Евро-2025
ФОТО. Честный и проницательный взгляд. Зинченко издал автобиографию
Футбол | 25.10.2024, 21:55
ФОТО. Честный и проницательный взгляд. Зинченко издал автобиографию
ФОТО. Честный и проницательный взгляд. Зинченко издал автобиографию
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Бокс | 25.10.2024, 09:46
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
24.10.2024, 22:29
Футбол
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
24.10.2024, 08:25 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
24.10.2024, 07:48 1
Бокс
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 16
Футбол
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
24.10.2024, 19:16
Бокс
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
24.10.2024, 21:36 261
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем