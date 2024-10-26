ФОТО. Самая красивая! Девушка Волошина приехала в Рим поддержать игрока

–Скандально известная девушка футболиста «Динамо» Назара Волошина – Лиза Кандыба – приезжала поддержать нападающего в Рим.

27-летняя красотка посетила матч «Рома» - «Динамо» (1:0) и опубликовала несколько фото со «Стадио Олимпико».

Лиза облачилась в выездную футболку киевского клуба и подписала фото лаконично: «UA».

Лиза и Назар встречаются уже продолжительное время и девушка старается всегда поддерживать своего парня.

Подписчики оценили оценили красоту девушки: «Самая красивая», – написано под постом.

Также Лиза поделилась несколькими фото с её поездки на матч «Динамо» – атмосферу Рима передано: