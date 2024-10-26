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  4. ФОТО. Невероятно красивая! Жена Романа Яремчука впечатлила жарким снимком
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26 октября 2024, 03:35 |
226
0

ФОТО. Невероятно красивая! Жена Романа Яремчука впечатлила жарким снимком

Кристина Яремчук ещё та красотка...

26 октября 2024, 03:35 |
226
0
ФОТО. Невероятно красивая! Жена Романа Яремчука впечатлила жарким снимком
Instagram. Кристина Яремчук

Жена украинского нападающего Романа ЯремчукаКристина – опубликовала на своей странице в Instagram очень жаркое фото.

Девушка выглядит роскошно в своём вечернем наряде, который она дополнила изысканными украшениями.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фолловеры не могли оторвать глаз от красотки и забросали жену нападающего «Олимпиакоса» реакциями: влюбленными смайлами и огоньками.

«Невероятно красивая», – написала одна из подписчиц.

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Роман Яремчук Кристина Яремчук фото lifestyle женская сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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