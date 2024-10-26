ФОТО. Невероятно красивая! Жена Романа Яремчука впечатлила жарким снимком

Жена украинского нападающего Романа Яремчука – Кристина – опубликовала на своей странице в Instagram очень жаркое фото.

Девушка выглядит роскошно в своём вечернем наряде, который она дополнила изысканными украшениями.

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Фолловеры не могли оторвать глаз от красотки и забросали жену нападающего «Олимпиакоса» реакциями: влюбленными смайлами и огоньками.

«Невероятно красивая», – написала одна из подписчиц.