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26 октября 2024, 02:58 |
487
0

ФОТО. В одном пиджаке. Самая красивая журналистка покоряет Нью-Йорк

Дилетта Леотта снова радует своей красотой

26 октября 2024, 02:58 |
487
0
ФОТО. В одном пиджаке. Самая красивая журналистка покоряет Нью-Йорк
Getty Images/Global Images Ukraine. Дилетта Леотта

Звездная журналистка DAZN Дилетта Леотта прибыла в Нью-Йорк.

33-летняя красотка не могла не провести несколько фотосетов и не поделиться эффектными кадрами.

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Девушка прибыла в Нью-Йорк не сама, а со своим любимым мужем – Лорисом Кариусом, который наслаждается жизнью в статусе свободного агента.

Ну а самая красивая футбольная журналистка мира наслаждается Нью-Йорком:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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