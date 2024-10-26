ФОТО. В одном пиджаке. Самая красивая журналистка покоряет Нью-Йорк

Звездная журналистка DAZN Дилетта Леотта прибыла в Нью-Йорк.

33-летняя красотка не могла не провести несколько фотосетов и не поделиться эффектными кадрами.

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Девушка прибыла в Нью-Йорк не сама, а со своим любимым мужем – Лорисом Кариусом, который наслаждается жизнью в статусе свободного агента.

Ну а самая красивая футбольная журналистка мира наслаждается Нью-Йорком: