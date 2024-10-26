Другие новости26 октября 2024, 02:58 |
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ФОТО. В одном пиджаке. Самая красивая журналистка покоряет Нью-Йорк
Дилетта Леотта снова радует своей красотой
26 октября 2024, 02:58 |
487
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Звездная журналистка DAZN Дилетта Леотта прибыла в Нью-Йорк.
33-летняя красотка не могла не провести несколько фотосетов и не поделиться эффектными кадрами.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка прибыла в Нью-Йорк не сама, а со своим любимым мужем – Лорисом Кариусом, который наслаждается жизнью в статусе свободного агента.
Ну а самая красивая футбольная журналистка мира наслаждается Нью-Йорком:
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