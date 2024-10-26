ФОТО. Вот почему Гвардиола окончил тренировку из-за слов Зинченко
Александр рассказал одну поучительную историю из жизни Манчестер Сити
После выхода в свет автобиографии Александра Зинченко «Верить» СМИ со всего мира цитируют наиболее интересные истории из книги.
Специализированный IG-аккаунт FC Motivate поделился со своими фолловерами историей, которая приключилась на тренировке «Манчестер Сити»:
«Однажды Гвардиола раскритиковал мою передачу во время тренировки», – пишет Александр.
«Я сказал: «Мистер, я сделал лишь один неточный пасс. Чего вы?».
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«Его реакция была невероятной. Оу, окей, извините, извините, мистер Зинченко. Извините. Окей, ребят, спасибо, все в раздевалку!».
«Тренировка завершена из-за того, что я возразил ему. Я знал, что у мены проблемы».
«Следующий матч Зинченко начал на скамейке запасных», – завершает историю FC Motivate.
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