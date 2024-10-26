ФОТО. Вот почему Гвардиола окончил тренировку из-за слов Зинченко

После выхода в свет автобиографии Александра Зинченко «Верить» СМИ со всего мира цитируют наиболее интересные истории из книги.

Специализированный IG-аккаунт FC Motivate поделился со своими фолловерами историей, которая приключилась на тренировке «Манчестер Сити»:

«Однажды Гвардиола раскритиковал мою передачу во время тренировки», – пишет Александр.

«Я сказал: «Мистер, я сделал лишь один неточный пасс. Чего вы?».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Его реакция была невероятной. Оу, окей, извините, извините, мистер Зинченко. Извините. Окей, ребят, спасибо, все в раздевалку!».

«Тренировка завершена из-за того, что я возразил ему. Я знал, что у мены проблемы».

«Следующий матч Зинченко начал на скамейке запасных», – завершает историю FC Motivate.