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26 октября 2024, 00:26 | Обновлено 26 октября 2024, 00:33
553
0

ФОТО. Вот почему Гвардиола окончил тренировку из-за слов Зинченко

Александр рассказал одну поучительную историю из жизни Манчестер Сити

26 октября 2024, 00:26 | Обновлено 26 октября 2024, 00:33
553
0
ФОТО. Вот почему Гвардиола окончил тренировку из-за слов Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Александр Зинченко

После выхода в свет автобиографии Александра Зинченко «Верить» СМИ со всего мира цитируют наиболее интересные истории из книги.

Специализированный IG-аккаунт FC Motivate поделился со своими фолловерами историей, которая приключилась на тренировке «Манчестер Сити»:

«Однажды Гвардиола раскритиковал мою передачу во время тренировки», – пишет Александр.

«Я сказал: «Мистер, я сделал лишь один неточный пасс. Чего вы?».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Его реакция была невероятной. Оу, окей, извините, извините, мистер Зинченко. Извините. Окей, ребят, спасибо, все в раздевалку!».

«Тренировка завершена из-за того, что я возразил ему. Я знал, что у мены проблемы».

«Следующий матч Зинченко начал на скамейке запасных», – завершает историю FC Motivate.

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Александр Зинченко Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Арсенал Лондон фото lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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